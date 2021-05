Vasco vence e avança à final da Taça Rio

O Vasco conseguiu superar a forte marcação do Madureira e venceu por 2 a 1, neste sábado, em São Januário, garantindo uma vaga na final da Taça Rio, do Campeonato Carioca. Após abrir o placar com Marquinhos Gabriel, o time de Marcelo Cabo viu a vaga escapar por instantes com o gol de Humberto, ainda no primeiro tempo. Veio de Cano, homenageado do dia, o gol que deu a vaga ao Vasco.

Com a vaga garantida, o Vasco aguarda para saber quem será o outro finalista. Neste domingo, Botafogo e Nova Iguaçu disputam um lugar na decisão. Vale ressaltar que a Taça Rio é um torneio simbólico para os times que ficaram entre a quinta e oitava posição.

Fonte: GE