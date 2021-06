Vasco vence o Boavista na ida da 3ª fase da Copa do Brasil

No estádio Elcyr Resende, o Vasco venceu o Boavista por 1 a 0 no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O gol da partida foi marcado pelo argentino Martín Sarrafiore no fim do primeiro tempo. Com o triunfo, o Vasco saiu na frente e necessita apenas do empate no duelo de volta, na próxima quarta-feira, às 16h30, em São Januário, para garantir uma vaga nas oitavas de finais da competição.

No próximo domingo, o Vasco volta a campo pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O adversário será a Ponte Preta, às 16h, no Moisés Lucarelli. No mesmo dia, porém às 18h, o Verdão de Saquarema estreia pela Série D também no estádio Elcyr Resende, diante do São Bento.

Fonte: Lance