Vasco vence o clássico contra o Flamengo

O Vasco venceu o clássico contra o Flamengo nesta quinta-feira, no Maracanã, válido pela nona rodada da Taça Guanabara. A equipe vascaína se defendeu muito bem e matou o jogo nos contra-ataques. O time rubro-negro tomou a iniciativa, teve mais posse de bola e finalizou mais, mas abusou dos cruzamentos e errou muito na partida. Os gols do Vasco foram marcados por Léo Matos, Cano e Morato. Vitinho descontou para o Fla nos acréscimos do segundo tempo.

Com a vitória, o Vasco sobe para a quinta posição, com 13 pontos conquistados até aqui na tabela de classificação da Taça Guanabara. O Flamengo fica na segunda colocação, com 19 pontos, um atrás do líder Volta Redonda. O time vascaíno volta a campo no próximo domingo, contra o Boavista em Bacaxá. No sábado, o Fla enfrenta a Portuguesa.

Fonte: GE