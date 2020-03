Vegetação aquática prejudica captação de água na Rocheira

NOTA DE UTILIDADE PÚBLICA

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) Penedo informa que devido a grande quantidade de vegetação aquática “popularmente conhecida como Balseiros e Baronesas” que vem descendo no Rio São Francisco nos últimos dias, a captação de água na estação elevatória da Rocheira, está com sua captação prejudicada, precisando assim que sejam feitas limpezas várias vezes ao dia. Com isso, pequenas paradas no abastecimento serão realizadas para que as manutenções sejam feitas, preservando assim a segurança dos funcionários que realizam a tarefa.

