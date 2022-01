Vegetação no Rio São Francisco prejudica abastecimento de água em Penedo

A vazão no Rio São Francisco a partir da Usina Hidrelétrica de Xingó (Piranhas-AL) chega a 4.000 m³/s neste início de semana, média que deve ser mantida até 01 de fevereiro, segundo informe divulgado pela CHESF.

À medida que o nível do rio sobe, mais vegetação flutua em suas correntezas, a ponto de atrapalhar a captação de água para a cidade de Penedo, no ponto principal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).

O sistema precisa ser paralisado a cada três horas, com serviço de limpeza concluído no intervalo de 40 a 50 minutos.

“Antes do aumento, esse trabalho era feito a cada dois dias e levava de 20 a 30 minutos para terminar, retirando de 4 a 5 baldes de lodo, sujeira e vegetação. Agora, a cada parada, nós tiramos de 30 a 40 baldes”, compara Marcelo Salgueiro, gerente de Operação e Manutenção do SAAE Penedo.

Ele explica que o maior problema é a vegetação submersa carreada para dentro do sistema de captação feito por gravidade. O material se acumula no fundo do poço onde ocorre a sucção, prejudicando o funcionamento do sistema.

Considerando a permanência do cenário atual, com bastante vegetação no rio São Francisco, o SAAE Penedo alerta aos consumidores sobre a ocorrência de falta de água em algumas localidades e a retomada gradual do serviço ainda na mesma data.

