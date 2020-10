Veículo roubado é encontrado em Junqueiro

Um carro com queixa de roubo foi recuperado, na tarde desse domingo (11), no bairro João José Pereira, no município de Junqueiro, no Agreste de Alagoas.

Uma equipe do 3° Batalhão da Polícia Militar (3º BPM) esteve no local após moradores informarem sobre o veículo deixado no local na noite anterior.

O carro modelo Chevrolet Celta, ano de 2012, de cor cinza, foi levado para a Delegacia Regional de São Miguel dos Campos, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Fonte: Sete Segundos