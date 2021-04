Veja as comorbidades incluídas na nova etapa de vacinação contra a Covid em AL e como comprovar

Alagoas recebeu mais de 81 mil doses de vacinas contra a Covid-19 nesta sexta-feira (15). Parte desses imunizantes será para vacinar pessoas com comorbidades. Para os pacientes renais crônicos e pessoas com síndrome de Down não há definição de idade, basta ter mais de 18 anos. Porém, para as demais comorbidades será gradativo, começando com pessoas de 59 anos.

Veja abaixo quais outras comorbidades estão incluídas no cronograma de vacinação por idade:

* todos os tipos de diabetes

* pneumopatias crônicas graves (doença pulmonar obstrutiva crônica; asma grave; fibrose cística…)

* hipertensão arterial em diferentes condições

* doenças cardiovasculares

* doenças cerebrovasculares (acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; e demência vascular)

* imunossuprimidos (transplantados, pessoas com HIV, pacientes oncológicos…)

* anemia falciforme

* obesidade mórbida

* cirrose hepática

Todos os detalhes das comorbidades estão estabelecidos em documento elaborado por técnicos da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), em parceria com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (Cosems/AL) (clique aqui para baixar a nota técnica completa).

Também serão vacinados já nesta nova etapa os povos de comunidades quilombolas. Essa demanda foi pleiteada por representantes das comunidades junto ao Ministério Público Federal (MPF), que oficiou o governo do Estado para que fosse tomada uma providência.

“Serão 18.500 alagoanos que serão imunizados nesta faixa etária dos 59 anos, que foram previamente determinados pelo Ministério da Saúde. O quantitativo de doses recebidas foi dividido e Alagoas vai vacinar, também, a população quilombola, continuar vacinando profissionais de saúde e, claro, os pacientes com comorbidades, desde que ele esteja com 59 anos”, explica o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres.

Fonte: G1/AL