Veja quais segmentos do comércio terão autorização para voltar a funcionar em Alagoas

O novo decreto de emergência, que trata do isolamento para conter a propagação do novo coronavírus, flexibiliza o funcionamento de novos segmentos do comércio e endurece regras para supermercados e bancos durante pandemia.

O governador Renan Filho (MDB) anunciou no domingo (19) que as restrições seriam prorrogadas até o dia 5 de maio, mas com algumas mudanças. O decreto anterior tem validade até as 23h59 desta segunda.

Além das novas medidas para estabelecimentos comerciais, que estão fechados desde o dia 20 de março, também será recomendado o uso geral de máscaras de tecido por toda a população, como orientado pelo Ministério da Saúde. A informação foi confirmada pela Secretaria de Comunicação do Estado.

Veja abaixo os novos segmentos autorizados a reabrir:

* papelarias

* livrarias

* bancas de revista

* lojas de material de limpeza

* concessionárias de veículos

* lojas de aviamentos e tecidos (que são necessárias para a ampliação da produção artesanal e industrial de máscaras)

Para reabrir, contudo, estes estabelecimentos deverão seguir regras para evitar aglomerações e riscos aos seus funcionários e clientes.

Alguns segmentos já estavam liberados pelos decretos anteriores e outros continuam sem permissão para abrir, como igrejas, academias, galerias e shoppings

Regras rígidas a bancos e grandes supermercados

O novo decreto também traz endurecimento as regras para funcionamento de bancos e grandes supermercados (com mais de 200 metros quadrados). Para estes estabelecimentos, será obrigatório o uso de máscaras por todos os funcionários.

Os clientes quem não tiverem máscaras, não poderão entrar para fazer suas compras e utilizar os serviços bancários, mas o estabelecimento que quiser, pode fornecer as máscaras.

Fonte: G1/AL