Veja quem pode receber o Cartão Cria e onde se cadastrar em Penedo

O programa Criança Alagoana (Cria) será oficialmente lançado em Penedo na próxima segunda-feira, 08, mas quem se enquadra nos critérios já pode fazer o cadastro para ter acesso ao benefício viabilizado pelo Governo de Alagoas.

A distribuição de renda é direcionada para gestantes e crianças de zero a seis anos de idade incluídas no Bolsa Família, o que implica em constar na base de dados do Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal.

O benefício para famílias em situação extrema de vulnerabilidade social visa melhorar a qualidade de vida de crianças na fase da primeira infância. São cem reais a mais na renda familiar, recurso destinado à compra de alimentos e itens de higiene pessoal dos bebês.

O governo estadual informa que cada mãe e criança têm o tempo certo de receber o seu Cartão Cria, sendo que o cadastro precisa ser feito no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Em Penedo, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH) mantém dois CRAS, um no bairro Santo Antônio – popularmente chamado de Barro Vermelho – e o outro no bairro Senhor do Bonfim, comunidade remanescente quilombola mais conhecida como Oiteiro.

“O horário de funcionamento dos CRAS é das oito ao meio-dia e das 13h às 17 horas. O do Oiteiro fica próximo do antigo posto de saúde, perto da praça do bairro, e o do Barro Vermelho nas imediações da Praça da Alegria, na nova orla. Nossas equipes estão preparadas para fazer o cadastramento do Cartão Cria e estamos prontas para receber as beneficiárias”, informa a Diretora de Planejamento da SEMDSH, Andresa Galvão.

Para não perder o benefício, siga o calendário para o cadastro do Cartão Cria:

A partir de 05 de fevereiro – Cadastro de gestantes

A partir de 01 de abril – Cadastro de criança com até 2 anos de idade

A partir de 01 de maio – Cadastro de criança com até 5 anos de idade

Criança com síndrome congênita do Zika Vírus já pode ser cadastrada no Cartão Cria.

Fonte: Decom/PMP