Venda de bebidas alcoólicas será proibida em Maceió a partir das 0h do domingo (29)

Assim como no primeiro turno das eleições municipais em Alagoas, a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas (SSP) proibirá a comercialização e venda de bebidas alcoólicas em Maceió durante o próximo domingo (29), quando haverá a eleição para escolha do prefeito da cidade. A medida foi publicada na edição desta sexta-feira (27) do Diário Oficial do Estado (DOE).

A portaria tem como objetivo adotar medidas preventivas que proporcionem aos eleitores e à sociedade, de uma forma geral, tranquilidade e segurança no dia em que se realizará o segundo turno das eleições.

Desta forma, ficam proibidos de comercializar bebidas alcoólicas hotéis, bares, restaurantes e similares, bem como os vendedores ambulantes, de toda Maceió, entre as 00h (meia-noite) até as 18 horas do domingo (29).

“(…) a desobediência implicará em infração penal prevista na legislação pátria vigente”, diz um trecho da portaria.

As Polícias Civil e Militar, a Polícia Federal, as secretaria municipais de Segurança Comunitária e Convívio Social e o Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares de Alagoas serão oficiados para que cumpram a determinação e adotem as medidas necessárias.

Para o secretário Executivo de Políticas da Segurança Pública, Manoel Acácio Júnior, todas as medidas adotadas pela SSP durante as eleições visam garantir que a democracia seja exercida com segurança pela população no próximo domingo.

“Historicamente, as eleições na capital são mais tranquilas, mas montamos um planejamento operacional para garantir segurança em todas as partes da cidade. Vale lembrar que este efetivo é um reforço além do que já é empregado ordinariamente”, disse.

Reforço no policiamento

As forças de segurança montaram um plano integrado para garantir a segurança dos locais de votação e também realizar o serviço de guarda-urnas. Ao todo, 1065 policiais militares, civis, bombeiros militares e peritos oficiais serão empregados em toda a cidade entre o sábado (28) e o domingo (29).

