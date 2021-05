Vendas de carros em Alagoas têm crescimento de 181% em Abril

A venda de carros em Alagoas aumentou 181,9% no mês de abril deste ano ante o mesmo mês do ano passado. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a Fenabrave. Ao todo, foram 1.218 automóveis vendidos no Estado no mês passado, ante 432 em abril de 2020, logo no começo da pandemia de Covid-19. Estes dados se referem apenas aos veículos considerados de “passeio”.

Considerando todos os tipos de veículos automotores vendidos em Alagoas no mês de abril, o que inclui carros, motos, ônibus e outros, o aumento foi de 248,65%. Esta alta é puxada pela venda de motos. Isolada, esta categoria vendeu 325% a mais em abril deste ano do que no mesmo mês de 2021. Foram 1.649 unidades comercializadas no mês passado e 388 em abril de 2020.

Outro setor que apresenta retomada das vendas na comparação com o ano passado é o de veículos comerciais leves. Foram 308 unidades vendidas em abril passado ante 85 em abril de 2020. No setor de caminhões a alta foi de 35%, com 50 unidades vendidas em abril deste ano e 37 no mesmo mês do ano passado.

Em todo o País, na comparação com abril do ano passado, pouco após a entrada em vigor de medidas de isolamento social no país que forçaram o fechamento de lojas e interrupção na produção de fábricas, os emplacamentos de abril dispararam 214%. Em abril de 2020, as vendas tinham somado 55.706 unidades.

Apesar da queda nas vendas em abril deste ano ante março, os estoques de carros e comerciais leves seguem baixos, informou a entidade. Segundo a Fenabrave, os inventários correspondem a 14 dias de vendas em média, metade do considerado ideal pelo setor.

No quadrimestre, os licenciamentos mostram crescimento de 14,5% em relação ao mesmo período de 2020, a 703 mil veículos. A entidade decidiu não revisar suas projeções uma vez que o resultado de janeiro ao fim de abril está próximo do esperado.

“Acreditamos que se a produção de veículos for regularizada e houver avanço na vacinação, a economia também irá reagir melhor e, com ela, os índices de confiança, empregos, renda e, consequentemente, os resultados do nosso setor”, afirmou o presidente da entidade, Alarico Assumpção Júnior, em comunicado.

Ante março, as vendas de carros caíram 10,2%, enquanto as de comerciais leves subiram 3,6%. Os emplacamentos de caminhões recuaram 9% e os de ônibus 6,7%.

A Fenabrave apontou para um salto de 52% nas vendas de motocicletas em abril ante março, para 94,7 mil unidades. “Em abril, houve uma boa regularização na produção, o que permitiu atender à parte da demanda reprimida do segmento, em que pese ainda permaneçam problemas de abastecimento de peças e componentes”, afirmou o presidente da entidade. “Desde o início da pandemia, as motocicletas vêm se consolidando como uma alternativa de transporte individual e de trabalho”, acrescentou.

Fonte: Gazetaweb