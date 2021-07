Vendedor de peixes é assassinado a tiros em Penedo

Um jovem de 19 anos, identificado como Genival Alves da Silva Júnior, foi assassinado a tiros, na manhã deste domingo, 4, no município de Penedo.

De acordo a Polícia, o rapaz foi morto no momento em que passava pela feirinha do Santa Luzia, um bairro na parte alta da cidade. Testemunhas informaram que a vítima vendia peixe na feira e ao que tudo indica, no momento em que foi assassinado estaria se deslocando para o trabalho.

Até o momento ninguém soube informar o motivo do crime nem quem foi o autor. O crime será investigado pela delegacia de Penedo.

Fonte: AL24horas