Ventania derruba árvores em São Sebastião

Os moradores do povoado Maracujá, que fica na cidade de São Sebastião, região Agreste de Alagoas, tomaram um susto na tarde deste sábado (25). Uma ventania derrubou árvores e deixou as casas sem energia.

Segundo Luiz Melo, a ventania começou por volta das 15h. “Foi uma tempestade, onde algumas árvores caíram. Muita gente ficou com medo porque ninguém estava esperando isso, e de repente aconteceu”, contou. Os moradores ficaram sem energia, mas o serviço já foi religado.

A Defesa Civil do município informou que que está avaliando os estragos causados pela ventania. “O tempo mudou repentinamente. Até de meio-dia estava céu aberto, poucas nuvens, depois houve uma rajada de vento seguido de uma chuva forte”, disse o chefe Márcio Batista.

Tempestade atingiu outras cidades

O Corpo de Bombeiros registrou queda de árvores na cidade de Igreja Nova , que podem estar relacionadas com os ventos fortes e a chuva. Segundo a corporação, algumas árvores chegaram a ser arrancadas pela raiz. Em Arapiraca, uma árvore caiu em cima de um carro no povoado Gongo. Ninguém ficou ferido.

Em Penedo, a programação do evento ‘Penedo Luz’,que aconteceria na noite deste sábado, foi cancelada por causa da tempestade que atinge a região. O comunicado foi feito através das redes sociais da prefeitura.

Um alerta da Marinha indicou ventos de até 60 km/h no litoral do estado até a noite deste sábado. Mas não há indicativo de ventos fortes para outras regiões de Alagoas no aviso.

