Vereador Bili Marques destaca atuação do Prefeito Ronaldo Lopes em favor do agricultor familiar

Famílias de agricultores que há anos trabalham em terras localizadas na comunidade Sítio Nazário, zona rural de Penedo, estavam próximas de serem despejadas por órgãos estatais relacionados com questões de posse de terra.

A perda iminente do meio de manutenção de vida para centenas de trabalhadores rurais penedenses foi interrompida pela atuação do Prefeito Ronaldo Lopes junto ao governo estadual e ao Incra, conforme revelou o Vereador Bili Marques (Josué Marques da Silva) em seu pronunciamento na Câmara Municipal de Penedo nessa quinta-feira, 03.

O parlamentar destacou a defesa institucional do homem do campo pelo gestor penedense e destacou ainda a atuação conjunta entre os Poderes Executivo e Legislativo que viabilizou a distribuição do maior rateio de recursos do Fundeb na história de Penedo.

A inclusão das demais categorias da Secretaria Municipal de Educação no projeto enviado pelo governo municipal e aprovado em tempo hábil pelos vereadores fez com que os seis milhões de reais chegassem à casa de uma maior número de trabalhadores da Educação, injeção de recursos que também tem reflexo positivo para a economia da cidade.

Por essa forma de atuação e sua disposição para o trabalho, Ronaldo Lopes tem aprovação do povo em índice próximo dos 90%, conforme pesquisa de opinião pública divulgada esta semana que comprova a qualidade da atual gestão municipal, destacou Bili Marques na tribuna da Câmara Municipal de Penedo.

Fonte: Assessoria CMP