Vereador Dr. Epson apresenta Projeto de Lei Parada Segura

Pessoas naturalmente mais vulneráveis às situações de violência, como idosos, portadores de deficiência e mulheres, são o público-alvo do Projeto de Lei Parada Segura apresentado pelo Vereador Dr. Epson (José Epson Valente Costa) nessa quinta-feira, 10.

A proposta autoriza que usuários do transporte coletivo, inclusive outros grupos sociais, solicitem ao condutor do ônibus o desembarque em local mais próximo da casa da pessoa, fora do ponto determinado para cada rota, durante a circulação das linhas no horário entre 21 horas e seis da manhã.

Dessa forma, a população diminui o deslocamento a pé do ponto de embarque/desembarque dos coletivos até sua casa, passando menos tempo na rua e evitando lugares ermos, onde assaltos e outras situações de violência ocorrem com maior frequência.

Na forma de requerimento, Dr Epson cobra conclusão da pavimentação da Rua Nossa Senhora Auxiliadora, localizada na Vila Matias, e pediu providências em relação à precariedade do Mercado da Carne do bairro Santa Luzia.

Dr. Epson também parabenizou a Santa Casa de Misericórdia de Penedo, instituição que completou 255 anos de serviços prestados ao povo da cidade e região, destacando a administração do seu atual provedor, o biomédico e empresário Eduardo Regueira.

Fonte: Ascom CMP