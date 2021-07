Vereador Dr Epson requer calçamento para Rua Santa Catarina, localizada na Vila Matias

O Vereador Dr. Epson (José Epson Valente Costa) requer da Secretaria Municipal de Serviços Públicos calçamento para a Rua Santa Catarina, localizada na Vila Matias. Ele esteve na referida localidade a pedido dos moradores e constatou a necessidade de pavimentação.

Além do requerimento feito na sessão desta quinta-feira, 01 de julho, o parlamentar prestou condolências ao edil Marcelo Pereira e família devido ao falecimento do pai do parlamentar, Roberto Pereira, vítima de Covid-19, assim como se solidarizou com a recuperação e o retomo ao plenário virtual do colega Denys Reis.

Dr. Epson também falou sobre a gravidade da doença e pessoas que, por ignorância ou má influência, não acreditam na existência do coronavírus, inclusive gente supostamente esclarecida que considera o vírus uma “piada”, conforme comentou.

Quem ignora o coronavírus se recusa a seguir medidas de prevenção, como uso de máscara e evitar aglomerações, até que a pandemia começa a atingir pessoas queridas e familiares, um choque que a realidade impõe aos que se negam a acreditar na ciência.

Fonte: Ascom CMP