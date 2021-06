O Vereador Dr. Epson (José Epson Valente) requer investimentos do poder público municipal para manutenção da iluminação pública do Loteamento Buriti, assim como a manutenção da praça e do calçamento do Jatobá e providências da Secretaria Municipal de Serviços Público na estrada de acesso ao povoado Ponta Mofina e comunidades adjacentes.

Fonte: Ascom CMP