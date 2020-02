Vereador Fagner Matias deverá disputar reeleição pelo PSDB em Penedo

Na primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Penedo no ano de 2020, o Vereador Fagner Matias, afirmou da tribuna da casa que deverá disputar a reeleição ao cargo de Vereador.

O destaque é que o Vereador deve migrar do PDT, sigla atual do Vereador, para o PSDB do Senador Rodrigo Cunha, assim que abrir a “janela” que possibilita a mudança de partido de acordo com a lei.

Matias tem deixado claro sua opção por mudança no quadro político de Penedo e não esconde de ninguém que o PSDB está se preparando para lançar nomes tanto para majoritária quanto para proporcional com a chancela do Senador Rodrigo Cunha.

Como muitas águas deverão passar por debaixo da ponte, uma coisa é certa.

Um novo grupo surge na cidade de Penedo e pode mudar todo o panorama da política citadina.

Com Bernardino Souto