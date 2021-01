Vereador Irmão João realiza jogo beneficente em Penedo

Neste domingo, 17, aconteceu um jogo beneficente organizado pelo vereador e desportista Irmão João onde as equipes do Guarani da Cooperativa (Penedo) e Oficinas da Craques (Palmeira dos Índios) se enfrentaram no estádio Dr. Alfredo Leahy (Campo do Penedense).

O jogo terminou com a vitória por 4 a 0 para a equipe do Guarani da Cooperativa que demonstrou o melhor futebol e soube aproveitar as oportunidades de gol. Mas, o mais importante neste jogo beneficente foi o espírito de generosidade do torcedor penedense que compareceu ao estádio, curtiu um bom futebol e ainda ajudou várias famílias doando 1kg de alimento.

O partida foi transmitida ao vivo através da página do Facebook do portal de notícias OparaNews.

Após a partida o narrador Valdi Fernando entrevistou o ex-jogador do Sport Club Penedense, Esquerdinha, e o organizador do jogo beneficente Irmão João.

Acesse o link e assista ao jogo. https://www.facebook.com/oparanewspenedo/videos/3833176266740538

