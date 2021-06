Vereador Irmão João reivindica instalação de centro de acompanhamento pós-covid e construção da Praça da Bíblia

As sequelas da Covid também podem causar a morte do paciente, conforme apontam os registros dos óbitos da pandemia responsável por mais de cinco mil vidas perdidas em Alagoas.

Preocupado com a plena recuperação dos penedenses que foram contaminados pelo coronavírus, o Vereador Irmão João (João Ferreira da Silva) propôs ao poder público municipal a instalação de um centro médico destinado exclusivamente para o acompanhamento pós-Covid.

Além do pleito apresentado durante a sessão on-line realizada em 10 de junho, o Vereador Irmão João também solicitou a construção da Praça da Bíblia com objetivo de oferecer um “espaço de evangelização ao ar livre” para a comunidade penedense, conforme destacou no requerimento.

O parlamentar também reivindica a pavimentação de acesso à Vila Santa Clara, especificamente da rua situada no lado oposto da Rodovia Mário Freire Leahy, benefício a ser viabilizado por meio da inclusão do referido acesso no Programa Pró-Estrada.

Fonte: Ascom CMP