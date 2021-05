Vereador Irmão João requer creche para atender bairro Santa Isabel e comunidades próximas

O Vereador Irmão João (João Ferreira da Silva) requer do poder público municipal a construção de uma creche no bairro Santa Isabel, popular Cacimbinhas.

O investimento em Educação Infantil que também viabiliza a disponibilidade para mães de crianças trabalharem fora de casa foi encaminhado durante a sessão desta quinta-feira, 20.

Além de atender os moradores do bairro onde a creche deverá ser construída, a unidade de assistência social e educação também servirá para famílias que residem nas localidades Litoral, Campo Redondo e Matadouro, como o bairro Santa Cecília é conhecido.

O Vereador Irmão também requer pavimentação do acesso e da principal via pública do Campo Redondo.

Fonte: Assessoria