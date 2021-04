Vereador Rodrigo Regueira alerta sobre a necessidade de identificar ruas de Penedo

As restrições impostas pela pandemia da Covid-19 geram a busca por soluções para manutenção de determinadas atividades. Fechadas ao público ou funcionado em horário reduzido, empresas de todos os portes recorrem ao serviço de entrega em domicílio, também identificado como delivery.

A alternativa de atendimento ao cliente é dificultada pela ausência ou precariedade da identificação de ruas e outros logradouros públicos de Penedo, queixa apresentada ao Vereador Rodrigo Regueira por comerciantes e motoristas que atuam com aplicativos.

Para solucionar essa questão, Rodrigo Regueira requer a sinalização adequada das vias públicas e das localidades de Penedo, pleito apresentado na sessão legislativa realizada na quinta-feira, 07 de abril.

Ainda durante a mesma reunião virtual, o parlamentar pediu a instalação de pórticos de boas vindas nos principais acessos à cidade, exceto no porto das balsas devido às restrições decorrentes do tombamento do patrimônio histórico, artístico e cultural.

Rodrigo Regueira criticou a destinação da árvore natalina que solicitou a retirada da Praça 12 de Abril, estrutura colocada em área na beira do Rio São Francisco, espaço inadequado para a peça decorativa que precisa ser preservada, de modo a ser novamente utilizada, conforme destacou em seu pronunciamento.

Fonte: Assessoria