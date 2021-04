Vereador Rodrigo Regueira cobra informações da Secretaria Municipal de Cultura

Qual é o apoio que a Secretaria de Cultura de Penedo está oferecendo para pessoas do meio artístico local durante a pandemia? O que a pasta tem feito para evitar que tradições culturais não corram o risco de desaparecer, devido aos problemas atuais? Que planejamento está sendo feito em relação as áreas de sua atuação?

Os questionamentos são do Vereador Rodrigo Regueira, apresentados durante a sessão legislativa virtual realizada na quinta-feira, 22.

Preocupado com os impactos negativos da Covid-19 sobre as pessoas que dependem e formam a cadeia econômica cultural em Penedo, o parlamentar cobra informações da Secretaria Municipal de Cultura, inclusive o cronograma do que já foi feito desde o início deste ano para minimizar os impactos da pandemia.

Na forma de requerimento, Rodrigo Regueira apresentou reivindicações levadas a ele por moradores, sendo uma praça no povoado Santa Margarida, em frente à igreja da comunidade; e a pavimentação das ruas do residencial Mariza Letícia.

Fonte: Assessoria