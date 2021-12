Vereador Rodrigo Regueira faz apelo à Secretária de Serviços Públicos para dar continuidade na operação tapa buracos no bairro Vale do São Francisco e concluír a manutenção da estrada do povoado Castanho Grande

O Vereador Rodrigo Regueira fez uso da tribuna na sessão ordinária desta quinta-feira (03) de dezembro, e fez dois apelos ao secretário de serviços públicos Ivo Costa.

O primeiro apelo foi no sentido de que a Secretária de Serviços públicos possa finalizar a operação tapa buracos no bairro Vale do São Francisco, a referida operação foi iniciada, porém ficou paralisada e os moradores estão reclamando muito da quantidade de buracos nas ruas do bairro.

Já o segundo apelo do vereador foi para que a Secretaria possa terminar a manutenção na estrada que liga a cidade ao povoado Castanho Grande muito em breve a comunidade estará em festa e precisa que o serviço tenha sido feito em sua estrada de acesso.

Rodrigo Regueira ainda falou de sua indignação por ter tentado falar por diversas vezes com o secretário por meio de ligações e aplicativo de mensagem e sem êxito, o que o deixou bastante indignado.

Fonte: Assessoria