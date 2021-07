Vereador Rodrigo Regueira faz reivindicações para cemitérios de Penedo

O Vereador Rodrigo Regueira externou seu pesar à família do colega parlamentar Marcelo Pereira pelo falecimento de Roberto Pereira, pai do edil que faleceu em decorrência de Covid-19.

Roberto Pereira, mais conhecido como Beto, era servidor da Câmara Municipal de Penedo e pessoa do convívio pessoal de Rodrigo Regueira, amigo da família enlutada.

Rodrigo Regueira também foi acometido pela mesma doença, ainda que de forma branda e já está recuperado. Sobre o tema, ele pediu que todos se cuidem, alertando para a necessidade da vacina neste momento tão difícil para o país.

Na forma de requerimento, o vereador cobra da Superintendência de Iluminação Pública investimentos dentro e fora do Cemitério São Gonçalo do Amarante e do campo santo da comunidade Cacimbinhas devido a precariedade do serviço nos locais citados.

Ainda em relação ao Cemitério São Gonçalo do Amarante, Rodrigo Regueira pede o devido restauro do pórtico da entrada principal, com aditivo do vereador e presidente Júnior do Tó para a realização de ampla reforma no referido cemitério.

Fonte: Ascom CMP