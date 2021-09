Vereador Rodrigo Regueira faz requerimento que atende à população e aos turistas que visitam a orla do Bairro Vermelho

Durante a sessão desta quinta-feira (23), o vereador Rodrigo Regueira requereu da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), a colocação de lixeiras em toda a orla ribeirinha do Bairro Vermelho. Para justificar seu requerimento o edil citou a necessidade dos pontos turísticos do município oferecerem à população penedense e aos turistas, infraestrutura necessária para a visitação do ponto turístico.

Já em seu segundo requerimento de forma escrita, o edil requereu manutenção em todas as lâmpadas apagadas que fazem a iluminação da orla ribeirinha do Bairro Vermelho e para justificar mostrou sua preocupação com a população penedense e os turistas ” que visitam o local às escuras e ficam sujeitos à violência seja ela de qualquer forma” afirmou Rodrigo Regueira.

Já no momento dos requerimentos verbais requereu da Superintendência de Iluminação Pública a manutenção nas lâmpadas do Conjunto Ivana Toledo carinhosamente chamado de Areial. Rodrigou citou que foi procurado por moradores do conjunto para que cobraram providências para solucionar o problema.

Fonte: Assessoria