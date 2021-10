Vereador Rodrigo Regueira participa de comemorações ao Dia da Criança em Penedo

O vereador por Penedo, Rodrigo Regueira, participou neste dia 12 de outubro de diversas atividades comemorativas ao dia da criança no município ribeirinho. Os bairros que teve a presença do edil penedense foram: Nossa Senhora de Fátima, Multirão, Vale do São Francisco, Senhor do Bonfim , Santa Izabel e o povoado Palmeira Alta.

Durante a entrega de brinquedos e apresentações artísticas, o vereador Rodrigo Regueira destacou que é bom ser criança e ter o dia para sonhar sem se preocupar com o amanhã.

por Redação