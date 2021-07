Vereador Rodrigo Regueira participa de reunião onde a pauta foi a concessão do SAAE

Nesta quinta-feira, 15, o vereador Rodrigo Regueira participou de uma importante reunião com o prefeito e vereadores para entender o modelo de concessão durante 35 anos do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) que terá como contrapartida investimentos em saneamento e melhorias no fornecimento de água em nossa cidade.

Dando continuidade a todo esse processo de entendimento teremos um próximo encontro, desta vez com os com os servidores da autarquia, para que todos juntos possamos dialogar sobre o tema em questão.

Vereador Rodrigo Regueira faz requerimento para retirada de veículos que estão acumulados no Posto Policial Rodoviário

Na sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Penedo desta quinta-feira (15), o vereador Rodrigo Regueira requereu junto ao gabinete do prefeito com cópias ao Departamento de Estradas e Rodagens (DER) e ao Detran a retirada dos veículos que estão amontoados no Posto Policial Rodoviário às margens da AL – 110, nas proximidades do bairro Buriti.

Em sua fala o vereador deixou claro sua preocupação com a situação desses veículos que estão servindo tão somente de pontos de proliferação de mosquitos da dengue.

Ainda em sua fala o edil afirmou ter sido parado durante suas caminhadas diárias no bairro Buriti por moradores que reclamaram do aumento de mosquitos nessa época chuvosa e de que os veículos contribuem com a proliferação.

Fonte: Assessoria