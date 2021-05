Vereador Rodrigo Regueira presta homenagem a empresário com nome na Marina Pública

A Marina Pública de Penedo recebeu o nome do empresário Dalmo Martins Peixoto, responsável por gerar emprego e renda com diversos empreendimentos na cidade, entre eles a Fábrica de Sabão Zatur, localizada no bairro Santo Antônio que foi recuperada e adaptada para a instalação da marina.

O investimento feito em parceria entre a Prefeitura de Penedo e o Iphan Alagoas resgatou também a memória do penedense falecido em 1990 e cujo nome passa a identificar o novo uso do imóvel, conforme projeto de lei de autoria do Vereador Rodrigo Regueira apresentado na sessão de quinta-feira, 06.

Dalmo Peixoto nasceu em Penedo em 20 de Fevereiro de 1918, filho de Arthur da Silva Peixoto e Zaphira Martins Peixoto, casal que teve sete filhos, prole que trabalhou desde cedo, disposição que levou Dalmo ao cargo de gerente da extinta Empresa de Energia Elétrica de Penedo.

O espírito empreendedor o levou a deixar o emprego e partir para ter seu próprio negócio, com apoio do Comendador José da Silva Peixoto, parente e homem de grande visão e liderança.

O trabalho bem sucedido uniu os irmãos Dalmo, Mário e Clóvis na empresa Dalmo Peixoto & Cia, depois avançando para Indústria e Comércio Dalmo Peixoto S.A., responsável pela Saboaria Zatur – nome escolhido para homenagear os pais Zafira e Artur – e fábricas de beneficiamento de arroz, óleos vegetais e outras atividades comerciais que o levaram a residir em Maceió, onde faleceu.

Ainda durante a sessão de quinta, 06, Rodrigo Regueira requereu melhorias para a iluminação do convento franciscano de Penedo, do Assentamento São José e do povoado Imbira 2.

Fonte: Assessoria