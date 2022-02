Vereador Rodrigo Regueira propõe rede aberta de internet para feirantes de Penedo

O Vereador Rodrigo Regueira requer do poder público municipal a instalação de sinal aberto de Internet nas feiras livres de Penedo, do centro da cidade, do bairro Santa Luzia e nos locais onde ocorrem as edições semanais da Feira da Agricultura Familiar.

De acordo com o parlamentar, a rede wi-fi é fundamental para que comerciantes e clientes possam realizar transações online, como o pagamento das compras por meio da ferramenta PIX ou o uso de máquina de cartão.

Com a disponibilidade da tecnologia digital, feirantes estarão em condições de igualdade com pontos comerciais que oferecem as opções aos consumidores, conforme argumentou Rodrigo Regueira durante a sessão dessa quinta-feira, 10.

Também na forma de requerimento, o vereador cobra a recuperação da Praça Imaculada Conceição, localizada na Cohab, tanto em seu aspecto de estrutura e jardinagem quanto na melhoria da iluminação pública.

Fonte: Ascom CMP