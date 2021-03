Vereador Rodrigo Regueira requer construção de praça e instalação de quebra-molas

Na última sessão ordinária da Câmara Municipal de Penedo, realizada no dia 25 de março, o vereador Rodrigo Regueira apresentou dois requerimentos em prol da população penedense.

O primeiro requerimento apresentado requer providências junto a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito que seja feita a instalação de dois quebra-molas na via principal do Conjunto Vale do São Francisco com o objetivo de reduzir a velocidade dos veículos que ali cirlulam, protegendo assim os pedestres de possíveis acidentes.

O outro requerimento apresentado pelo vereador solicitar junto ao Prefeito de Penedo Ronaldo Lopes providências no sentido de realizar a construção de uma praça no Conjunto Marisa Letícia, residencial que já existe há vários anos e não possui nenhuma área pública destinada a momentos de descontração de seus moradores.

por Redação