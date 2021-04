O Vereador Rodrigo Regueira requer a realização de operação tapa-buraco no Residencial Velho Chico, pelo SAAE Penedo, porque as ruas do referido conjunto estão intransitáveis. O parlamentar também reivindica a instalação de redutor de velocidade na Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, nas imediações do CAIC.

Fonte: Assessoria