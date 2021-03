Vereador Rodrigo Regueira requer placas de sinalização para acessos a povoados

Qual é a distância entre a cidade de Penedo e os povoados do município? Certamente, só sabe quem faz o caminho com frequência e para que qualquer pessoa tenha a informação correta, a qualquer momento, o Vereador Rodrigo Regueira requer a instalação de placas nos acessos às comunidades situadas na zona rural,

O pedido de sinalização, com indicação da quilometragem a ser percorrida, consta no requerimento apresentado nesta quinta-feira, 18, pelo parlamentar que também requer do poder público municipal a revitalização da pintura da Igreja de Nossa Senhora da Corrente, situada no Centro Histórico de Penedo.

A medida pretende valorizar o monumento situado no Centro Histórico de Penedo, um dos mais importantes do patrimônio histórico e artístico do município.

Fonte: Assessoria