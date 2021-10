Vereador Rodrigo Regueira requer reforma da escola e do posto de saúde do povoado Prosperidade

O Vereador Rodrigo Regueira cobra do poder público municipal investimentos em dois setores fundamentais para a qualidade de vida de moradores do povoado Prosperidade e comunidades próximas.

Na forma de requerimento, o parlamentar formalizou pedido reforma e pintura na Escola São João Batista, unidade de ensino da rede pública municipal que teve a última intervenção realizada durante o governo de Alexandre Toledo, conforme destacou em seu pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal de Penedo nessa quinta-feira, 21.

Rodrigo Regueira também requer melhoras na estrutura do posto de saúde do povoado Prosperidade, imóvel que necessita inclusive de um bebedouro para que as pessoas possam utilizar, especialmente as que se deslocam de distâncias maiores para chegar no posto.

Além disso, o vereador destaca que é preciso capinar o entorno do imóvel e sugere instalação de área externa coberta, ampla e confortável, para que as pessoas possam aguardar atendimento com mais dignidade.

