Vereador Rodrigo Regueira requer substituição de bancos e revitalização de praça de Penedo

O Vereador Rodrigo Regueira foi procurado por moradores e comerciantes do entorno da Praça São Judas Tadeu para que reivindicasse a substituição dos bancos danificados do logradouro, a fim de proporcionar mais conforto aos frequentadores do espaço.

A solicitação foi apresentada durante a sessão legislativa realizada nesta quinta-feira, 29, quando o parlamentar também requereu a revitalização da Praça Frei Camilo de Lellis, situada em frente ao convento franciscano de Penedo, importante atrativo turístico da cidade.

Rodrigo Regueira reivindica ainda a instalação de quebra-molas nas imediações da Escola Estadual Comendador José da Silva Peixoto.

Fonte: Assessoria