Esta semana quem realizou uma ação louvável na comunidade Camartelo do Meio foi o Vereador Val da Banana. É certo que são atribuições do Edil fiscalizar o Executivo, fazer proposições e requerimentos mas também jamais deixar de ser solidário e na medida do possível ajudar ao mais carente, dentro de suas limitações é claro. Val da Banana fez a distribuição de várias cestas básicas e o sorriso no semblante daqueles que foram agraciados com tal ação nobre falam por si.

Fonte: Assessoria