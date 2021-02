Vereadores apoiam liberação de recursos para Santa Casa de Penedo

Recursos destinados para a Santa Casa de Misericórdia de Penedo manter ações de enfrentamento ao coronavírus estão travados na Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). A falta do repasse repercute na Câmara Municipal de Penedo (CMP) e une parlamentares penedenses para cobrar a regularização da transferência.

De forma unânime, foi aprovada durante a reunião desta quinta-feira, 18, a formação de uma comissão para tratar do assunto com o Secretário Alexandre Ayres, em Maceió.

“Precisamos nos unir e sair em defesa da Santa Casa de Penedo”, declarou o autor da proposta, Vereador Rodrigo Regueira/Republicanos, após informar sobre os contatos mantidos com a provedoria da instituição que asiste não só o povo de Penedo e região, mas também pessoas de outras cidades de Alagoas e de Sergipe.

Devido a importância do pleito, a comissão que seria inicialmente formada por Rodrigo Regueira, Denys Reis/PSDB e Roberto da Farmácia (Paulo Roberto Ferreira/PP) foi ampliada para todos os vereadores, após sugestão de Valdinho Monteiro/PP.

A criação da frente parlamentar, conforme observou Marival Oliveira/PP, ganha ainda com a participação dos deputados estaduais aliados dos vereadores. Eles também devem expor o tema na Assembleia Legislativa e participar da audiência a ser agendada o gestor da Sesau.

O Presidente da Câmara Municipal de Penedo, Vereador Júnior do Tó (Antônio de Figueiredo Barbosa Júnior/PDT) parabenizou a Santa Casa de Penedo por seus 254 anos de serviços prestados, destacando o apoio incondicional do parlamento penedense para todas as causas da entidade secular.

Fonte: Ascom CMP