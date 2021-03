Vereadores aprovam projeto que atende setor produtivo de Penedo

A Câmara Municipal de Penedo (CMP) realizou nesta quinta-feira, 18, a penúltima sessão ordinária do mês de março, por meio de videoconferência, aprovando o Programa de Recuperação Fiscal (Refis) enviado pelo Poder Executivo e mais três matérias, duas de autoria de parlamentares e mais uma da Prefeitura de Penedo.

Além do Refis, aprovado com emenda do Vereador Denys Reis para inclusão de desconto no parcelamento do débito de setores da economia com o município, a CMP aprovou a instituição do Conselho Municipal para acompanhamento do Fundo Social do Fundeb.

A criação de uma Casa de Apoio para mulheres vítimas de violência também obteve aprovação unânime da casa legislativa. A matéria de autoria da Vereadora Raquel Tavares prevê ainda acompanhamento de equipe multidisciplinar para as mulheres assistidas no âmbito de sua iniciativa.

Os vereadores também aprovaram a identificação do ginásio poliesportivo da Escola Municipal Manoel Soares de Melo, situado na Vila Matias, com o nome do desportista Lenaldo Santos Lira, homenagem apresentada pelo Vereador Derivan Thomaz.

Moção de Pesar

A Câmara Municipal de Penedo aprovou Moção de Pesar à família do advogado Anderson Vignoli, vítima de Covid-19 que faleceu na madrugada desta quinta-feira, 18. O operador do Direito era membro da diretoria da seccional OAB de Penedo, casado e pai de quatro filhos, com relevantes serviços prestados à população.

Os trabalhos legislativos também foram marcados por cobrança dos vereadores sobre a instalação de tendas nas imediações das respectivas agências da Caixa Econômica, Bradesco e Banco do Brasil como forma de assegurar proteção contra o sol e algum conforto às pessoas que aguardam atendimento.

Fonte: Ascom CMP