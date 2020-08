Vereadores cobram repasse de verba para UTI da Santa Casa de Penedo

A Unidade Tratamento Intensivo da Santa Casa de Penedo ainda não recebeu os recursos destinados à manutenção do serviço inaugurado em 26 de junho.

Com sete leitos de UTI e 18 clínicos, o investimento criado, a princípio, para atender vítimas da Covid-19, só funciona porque a Santa Casa está usando reserva financeira própria, segundo seu provedor, o biomédico e empresário Eduardo Regueira.

Preocupados com o risco da interrupção do serviço de alta complexidade, os vereadores de Penedo cobram da administração estadual o repasse prometido pelo próprio governador Renan Filho, no dia da abertura do serviço.

O compromisso público foi firmado porque a Santa Casa de Penedo ainda não receberia, de imediato, o custeio enviado pelo governo federal que, por sua vez, também não encaminhou o recurso específico aos estados.

A falta da verba para a assistência especializada e de alta complexidade, no combate a pandemia que se aproxima de 1.800 mortes somente em Alagoas, foi apresentada na Câmara Municipal de Penedo (CMP) pelo Vereador Fagner Matias nesta quinta-feira, 20 de agosto.

A cobrança de solução para o problema está expressa em documento assinado por todos os representantes do povo penedense que voltaram a se reunir, de forma presencial, na Sala das Sessões Sabino Romariz.

por Fernando Vinícius – Ascom CMP