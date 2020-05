Vereadores criticam atraso nas obras da UTI em Penedo

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, os vereadores Valdinho Monteiro e Roberto da Farmácia, pede ao prefeito municipal Marcius Beltrão que agilize as obras no prédio onde serão instalados os leitos de UTI em Penedo.

É possível observar no vídeo que as obras estão em andamento, como já havíamos divulgado no nosso portal de notícias OparaNews na semana passada.

“Nós estamos estamos fazendo a nossa parte, o governador fez a dele e falta você prefeito fazer a sua”, disse o vereador Valdinho Monteiro

Penedo hoje (22/05) tem treze casos confirmados do novo Coronavírus e cinco suspeitos.

por Redação