Vereadores se reúnem com Secretário de Saúde de Penedo para discutirem ações preventivas contra COVID-19

Preocupados com a pandemia do coronavírus (COVID-19), vereadores penedenses se reuniram nesta manhã de quarta-feira, 18 de março, na sede da Câmara Municipal de Penedo, com o Secretário Municipal de Saúde, Marcos Beltrão.

Os parlamentares buscaram informações sobre o que o município está fazendo para prevenção do vírus que é considerado altamente contagioso.

Marcos Beltrão tratou de fazer um balanço da doença, as formas de contágio, e como deve ser feita a prevenção. O secretário informou que a situação é grave, porém não se deve criar um caos desnecessário.

GERENCIAMENTO DE CRISE

Na reunião foi informado que a Prefeitura de Penedo irá se reunir com órgãos responsáveis e juntos criarão uma Gestão de Crise, para ajudar nas medidas da prevenção de casos e possíveis tratamentos de infectados. Vale salientar que até o momento Penedo não registra nenhum caso suspeito ou confirmado de COVID-19, mas a Secretaria Municipal de Saúde considera-se preparada para o recebimento de pacientes com essa enfermidade.

PRIORIDADE PARA FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE

Marcos Beltrão ressaltou que a prioridade é a disponibilidade de Equipamento de Proteção Individual – EPI para os profissionais da área da saúde. De acordo com o secretário, o município possui cerca de 25 mil máscaras descartáveis, algo que equivale a 10 dias de uso. Já o álcool em gel a situação é um pouco melhor, pois o município conseguiu comprar recentemente uma boa quantidade do produto, que deverá suprir a necessidade no momento, abastecendo os locais de prioridade do município.

Os edis realizaram diversas perguntas e se mostraram bastante preocupados com o coronavírus. Todas as dúvidas foram esclarecidas e algumas sugestões, apontadas pelos vereadores, serão levadas para essa reunião de gerenciamento de crise, para que lá saiam medidas emergenciais do município contra a pandemia.

DENGUE

Outra preocupação da Secretaria Municipal de Saúde é a questão do combate ao mosquito Aedes Aegypti, o transmissor da Dengue. Com as chuvas recentes que atingiram e atingem o município ribeirinho de Penedo, a aparição de novos casos de Dengue poderão prejudicar ainda mais a Saúde dos penedenses. Marcos Beltrão pediu aos vereadores que fortaleçam a divulgação de como combater o mosquito transmissor.

