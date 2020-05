Vice da Conmebol em 1999 rende nova produção do CSA

Apesar da equipe do CSA não ter conseguido o título da extinta Copa Conmebol no ano de 1999, o fato de ter ficado com o vice-campeonato é motivo de muito orgulho para o clube. Principalmente pensando no fato de que foi a única vez na história que um time da Região Nordeste conseguiu disputar uma decisão continental.

Por isso, o Azulão resolveu lançar uma nova produção sobre o tema em seu canal oficial do YouTube, o CSA Oficial, batizada de Azulão na Copa Conmebol 1999.

Além da presença de alguns jogadores que tiveram a oportunidade de participar da campanha onde o clube deixou para trás Vila Nova, Estudiantes-VEN e São Raimundo antes da decisão onde caiu para o Talleres, da Argentina, o CSA também entrevistou o técnico daquela equipe, Otávio Quadros.

Em relação ao conteúdo do documentário, o foco foi voltado para uma trajetória onde o elenco recheado de nomes formados no Azulino precisou, aos poucos, superar a desconfiança dos demais (e a falta de recursos para investir em contratações) para chegar longe na competição.

Fonte: Futebol Latino