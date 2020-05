Vice-governador de Alagoas diz que deu positivo seu teste para Covid-19

O vice-governador de Alagoas e secretário de Estado da Educação, Luciano Barbosa, anunciou em seu perfil nas redes sociais, nesta sexta-feira (1), que deu positivo o teste que fez para Covid-19.

“Recebi o resultado do exame que fiz para COVID-19. Deu positivo. Passarei a fazer a quarentena tomando os cuidados das recomendações médicas. Por enquanto estou me sentindo bem. Continuarei no trabalho remoto. Isso tudo vai passar”, afirmou Barbosa.

De acordo com o exame, postado pelo vice-governador, a coleta da amostra foi feita no dia 27 de março.

Além dele, o governador de Alagoas, Renan Filho, e outros secretários de estado também tiveram resultado positivo na última semana.

Fonte: G1/AL