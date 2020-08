Vice-prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, testa positivo para a Covid-19

View this post on Instagram

Pessoal, venho comunicar a vocês, que seguindo recomendação médica fiz o teste para Covid-19 e testei positivo. Depois de uma bateria de exames, sigo em isolamento, sem sintomas, mas me cuidando. Peço a todos os meus amigos que me coloquem em suas orações e que continuem se cuidando também. Em breve estaremos todos juntos 🙏🏻🙏🏻