Vice-prefeito de Penedo toma posse nesta quarta-feira, 20

O Vice-Prefeito de Penedo, João Lucas Lins de Queiroz, tomará posse no comando da administração municipal penedense nesta quarta-feira, 20.

A solenidade acontecerá na sede da Câmara de Vereadores, a partir das 10 horas, horário definido pelo Poder Legislativo Município.

João Lucas volta ao plenário da casa legislativa onde exerceu um mandato como vereador – e não dois, como informado anteriormente por equívoco – e estará à frente da Prefeitura de Penedo até o retorno do Prefeito Ronaldo Lopes ao município.

O gestor penedense ainda está em São Paulo e publicou um vídeo, informando ter recebido alta médica e o motivo da medida administrativa.

“Graças a Deus acabei de receber alta do hospital e vou me deslocar até um hotel, onde ficarei até amanhã e pegarei um avião para Alagoas, mas em função da legislação do município dei entrada no pedido de afastamento até a minha volta”, informa Ronaldo Lopes sobre a posse do vice João Lucas até seu retorno à rotina de trabalho em Penedo.

por Fernando Vinícius – Decom PMP