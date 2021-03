Vice-Prefeito João Lucas e Secretário Pedro Felipe visitam indústria interessada em se instalar em Penedo

O Vice-Prefeito de Penedo, João Lucas, e o Secretário de Desenvolvimento Agrícola, Pedro Felipe Queiroz, conheceram um projeto modelo de criação, beneficiamento e venda de tilápia, indústria que tem interesse em se instalar no município polo do Baixo São Francisco alagoano.

Os representantes do governo Crescendo Com Seu Povo estiveram em Paulo Afonso-BA, onde a Aquapremium Aquicultura comercializa de 50 a 80 toneladas do pescado por mês – e não por dia, como informado anteriormente.

João Lucas e Pedro Felipe foram recebidos pelos engenheiros de pesca e empresários Dimitrius Cardoso, Felipe Pedrosa e Roberto Racz, empreendedores que já estiveram em Penedo e sabem das potencialidades da região ribeirinha para a piscicultura.

A possibilidade da Aquapremium atuar na cidade ribeirinha foi tratada durante a visita técnica da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (SEMASA) realizada na quinta-feira, 18. A meta é produzir e beneficiar pescado, com escoamento diário de quatro toneladas.

“Nossa visita foi motivada pelo desejo dos empresários em investir em Penedo, sabendo da potencialidade que a região tem para a produção de peixe em tanques cavados ou tanques-redes mantidos em áreas alagadas do Rio São Francisco”, explica o secretário Pedro Felipe.

“Voltamos otimistas depois de conhecermos todo o projeto, inclusive porque o desejo dos empresários é tocar o negócio ainda este ano”, destaca o gestor da SEMADA.

O Vice-Prefeito João Lucas também avalia a visita técnica de forma positiva e ressalta o apoio institucional da Prefeitura de Penedo para gerar mais esse avanço ao município.

“O prefeito Ronaldo Lopes tem dado carta branca para que o secretário Pedro Felipe acompanhe de perto todo o andamento do processo legal para a implantação da unidade de beneficiamento de pescado em Penedo, gerando oportunidades inclusive para todos os moradores da nossa região ribeirinha”, destacou João Lucas.

O engenheiro de pesca Dimitrius Cardoso, um dos sócios da Aquapremium, contou a história da empresa e apresentou toda a estrutura da indústria, mostrando também os novos investimentos que estão sendo feitos, detalhando todo projeto de piscicultura, com amostragem da reprodução, larvicultura e alevinagem de tilápia.

por Fernando Vinícius – Decom PMP