Victor Paraíba deixa o CSA e acerta com o Atlético-GO

O meia Victor Paraíba não permanece no CSA para a temporada 2021. Ele deixou o clube alagoano e vai defender o Atlético-GO. A rescisão com o Azulão e o acerto com o time goiano já foram publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Não será primeira vez que Victor Paraíba vai vestir a camisa do Atlético-GO. Em 2019, ele foi emprestado pelo CSA ao clube goiano. Atuou em cinco partidas pelo Dragão.

No Atlético-GO, o meia vai ser comandado pelo técnico Marcelo Cabo, com quem trabalhou no CSA em 2018/2019.

Victor Paraíba, de 22 anos, chegou ao CSA em 2017. Atuou na base e logo subiu para o time principal. Ao todo, fez 48 partidas pelo Azulão e cinco gols.

Na temporada 2020, Victor não foi muito aproveitado. Esteve em campo em 15 partidas. Das 38 rodadas da Série B, ele atuou em nove.

Fonte: GE