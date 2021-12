Vidente prevê invasão alienígena e mais uma pandemia em 2022

Uma clarividente cega que supostamente previu o 11 de setembro fez algumas profecias para 2022. Entre as previsões estão: desastres naturais, crise de água, invasão alienígena e mais uma pandemia.

De acordo com o Mirror, Baba Vanga perdeu a visão aos 12 anos e desde então afirma que é capaz de ver o futuro. A mulher é conhecida como “Nostradamus dos Bálcãs” e suas visões do futuro são consideradas 85% assertivas. Entre as previsões mais famosas está a tragédia de Chernobyl, a morte da princesa Diane, a dissolução da União Soviética e o 11 de setembro.

Confira as previsões para 2022

Nova pandemia

De acordo com Baba Vanga, uma nova pandemia irá se espalhar em 2022. Desta vez, um vírus será descoberto na Sibéria. Segundo ela, um vírus que estava congelado será liberado devido a mudança climática.

Escassez de água

Segundo a clarividente, diversas cidades do mundo sofrerão pela falta de água. O que afetará a política, pois os países serão forçados a encontrar alternativas para solucionar o problema.

Invasão alienígena

Baba, afirma que os alienígenas irão invadir o planeta Terra. Os extraterrestres enviarão um asteróide para buscar vida na terra, mas isso terá um resultado hostil.

Fome na índia

A vidente previu que a Índia será atingida por uma crise de comida, pois as plantações serão atacadas por gafanhotos.

Desastres naturais

Terremotos e tsunamis irão atingir a Austrália e a Ásia.

Quem é Baba Vanga?

Baba Vanga, cujo nome verdadeiro é Vangelia Gustherova, morreu em 1996, e antes de morrer deixou diversas previsões sobre o que irá acontecer com o mundo. A mulher fez previsões até o ano de 5079.

Confira as demais previsões da clarividente:

Em 2023 irá ocorrer uma mudança na órbita da Terra

Em 2028 e ela afirma que os astronautas irão para Vênus

Em 2043 muçulmanos irão governar a Europa

Em 2046 as pessoas viveram por mais de 100 anos devido à tecnologia de transplante de órgãos

A partir de 2100, a noite irá desaparecer e a luz solar artificial irá iluminar parte da terra

Em 5079 será o fim do universo.

Só o tempo dirá se Baba estava certa.

por Carol Machado / Produtora – Ricmais