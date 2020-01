Vídeo mostra pancadaria em festa no Pontal do Peba

Um vídeo compartilhado nas redes sociais neste domingo, 26, mostra uma briga generalizada que aconteceu numa festa em Pontal do Peba, no município de Piaçabuçu, a 135 quilômetros de Maceió. O motivo da confusão ainda é desconhecido.

Nas imagens é possível observar que há uma correria no meio da rua e um grupo troca agressões, enquanto ambulantes e parte do público que curtia o show tentam se afastar do local da pancadaria. Garrafas de vidro, latas, pedras e até um caixa térmica são arremessadas durante a confusão.

Segundo informações passadas ao TNH1, ao menos três pessoas deram entrada no posto de saúde situado no Centro da cidade na noite de ontem. Duas estavam com lacerações nas pernas, enquanto outro apresentou trauma no nariz.

A Polícia Militar esteve no local para conter os envolvidos. Não há informações sobre o número de presos.

O evento particular aconteceu após os festejos oficiais do co-padroeiro São Sebastião do distrito.

Fonte: TNH1