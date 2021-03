Vigilância Sanitária de Penedo fiscaliza o cumprimento de medidas contra Covid-19

A equipe da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Penedo (SEMS) fiscaliza o cumprimento dos decretos estadual e municipal referentes ao combate a pandemia de Covid-19.

A ação realizada em princípio de forma educativa em estabelecimentos de diversos tipos ocorre de forma contínua. Nesta quarta-feira (3) foi a vez dos supermercados da cidade, tanto da parte baixa, quanto alta.

Outro local visitado foi a Feira da Agricultura familiar, onde os comerciantes também foram orientados.

O Secretário Municipal de Saúde, Guilherme Lopes acompanhou o andamento dos trabalhos.

Entre os itens fiscalizados nos supermercados está o uso de máscaras por parte de funcionários e clientes, assim como a oferta de álcool em gel ou 70% para uso gel geral, manutenção do distanciamento social e também a aferição de temperatura na entrada, já que o estado febril é um dos indicativos de contaminação.

Para o Secretário Guilherme Lopes é importante nesse momento que os comerciantes tenham consciência do aumento dos casos de Covid-19, sendo o lockdowm, ou seja, fechamento geral de todo comércio e restrição da circulação de pessoas, umas das medidas estudadas em caso de piora do quadro referente a doença.

“Essa é uma campanha de conscientização com todo o comércio. Estamos muito preocupados com o aumento de casos na Unidade de Referência em Síndromes Gripais, por isso reforçamos o pedido para que os comerciantes cumpram as mediadas contra Covid-19, para que não ocorra outro fechamento geral, com a restrição da circulação de pessoas”, destacou.

Fiscalização

A equipe da SEMS Penedo composta por agentes da Vigilância Sanitária do Município e os Coordenadores Ângelo Mendes e Maciel Oliveira conversou com os responsáveis pelos estabelecimentos destacando também a possibilidade da adoção de medidas mais enérgicas caso não ocorra o cumprimento da lei.

Dessa forma, o estabelecimento que não obedecer às medidas necessárias para o combate a pandemia de Covid-19 deverá ser notificado com a aplicação de multa, podendo até ser fechado em caso de reincidência.

por Thiago Sobral – Decom/PMP